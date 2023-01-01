Топ 10 Надежных онлайн казино!

Рейтинг интернет казино был создан для того, чтобы даже начинающий игрок мог зарегистрироваться и начать игру в качественном клубе. В данной статье не будет конкретного ответа в виде только одной площадки. Читатель сможет сделать выбор из нескольких казино, основываясь на том, что для него превыше всего: игры, бонусы, платежи, турниры и т.д.

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Список лучших казино

Реклама часто выглядит красочно и многообещающе, но правдой оказываются единицы. Такая ситуация заставляет даже игроков с опытом выбирать игровую площадку долгое время. Наш портал может порекомендовать множество самых лучших казино, которые гарантированно заплатят деньги.

Список лучших казино в нашем рейтинге

Мы поможем сделать выбор, учитывая критерии отбора. Специалисты портала тщательно изучили множество вариантов красочных и «правдивых» реклам. Учитывая все условия: вывод средств, разные предложения сайтов и прочее, на каждое онлайн-казино составляется обзор. В данных обзорах подробно описываются все детали предложений, которые часто встречаются в интернете. Есть записи о платежных системах, куда выводятся деньги или пополняется счет.

Также описываются дополнения, которые дают новичкам, зарегистрировавшимся только что, например, фриспины (бесплатные вращения). Таким образом составляется рейтинг — список казино, которые подходят больше.

Чтобы попасть в такой рейтинг, нужно:

Работать с жителями РФ;

Присутствие лицензии, разрешающее проводить азартные игры;

Возможность попробовать слоты в тестовом варианте;

Начисление бонусов за внесение средств на счет (фриспины и т.д.).

Наш рейтинг полезен тем, что поможет быстро проанализировать онлайн-казино и составить список площадок с подходящими условиями. Ниже будут описаны аспекты, на которые нужно обратить внимание, делая выбор.

Лицензия и требования для ее получения

Когда игрок делает выбор площадки, нужно обратить внимание на одну деталь — лицензия казино. Не каждая площадка может позволить себе столь дорогую вещь. Выдать лицензию может только специальная организация, а точнее — международный регулятор в сфере азартных развлечений. Операторы чаще выбирают организации Коста-Рики, Великобритании, Кюрасао и некоторых других стран.

Чтобы получить такой документ, нужно соблюсти данные условия:

Организация, выдающая лицензию, должна иметь перечень игр, которые предоставит оператор.

Онлайн-казино должно работать на официальном, сертифицированном ПО.

Должна поступить плата за лицензию.

Регулярно будет проверяться генератор случайных чисел, чтобы исключить умышленное занижение шанса выигрыша.

Оператор должен быть юридическим лицом.

Если оператор соответствует вышеперечисленным условиям, то доверие к нему значительно возрастает.

Как оценить надежность оператора

Лицензию не может позволить себе каждое казино, но этот признак не может вызвать полное доверие к площадке. Чтобы судить о надежности оператора, нужно учитывать и другие признаки.

Выше упоминалось о проверках «на честность» сайта. Такие проверки проводятся сторонними организациями. Ими же выдается документ (не путать с лицензией), который подтверждает достоверность сервиса, сертификат о соответствии ГСЧ. Обычно его размещают на сайте, чтобы каждый мог с ним ознакомиться. Если же такой документ не был найден, то его можно найти на сайте организации, выдавшей сертификат, также как и нарушения или другие конфликты, связанные с этим сервисом. В таком случае нужно иметь определенные данные об операторе, чтобы найти его в базе данных.

Лучшие компании, которые разрабатывают слоты

Уже упоминалось, что для слотов нужно лицензированное ПО, максимально безопасное и практичное. Слоты делятся на две группы:

Скриптовые — к таким прибегать крайне не рекомендуется, так как никаких данных о них не имеется.

Официальные или же лицензионные — их представляют эксперты, у которых есть разрешение.

Мы можем порекомендовать такие лицензированные фирмы: PlayTech, Novomatic, NetEnt и другие. Главный принцип работы — компании предоставляют не готовый продукт, а доступ к слотам, чтобы оператор не мог изменить что-либо.

Мнение игроков, стоит ли прислушиваться к нему?

Иногда можно подумать, что нет лучше показателя, чем мнение игроков о казино. Такое суждение ошибочно. Комментарии могут оказаться ложными или просто купленными. Надежной информацией считают ту, которая находится в официальных рейтингах. Там пишут про все особенности, а игроки делятся информацией о выводе средств.

Техническая поддержка — важный показатель

У надежных площадок всегда есть техническая поддержка, отвечающая на все вопросы быстро, вежливо и четко. В русских казино поддержка русскоязычная, поэтому проблем в общении с сотрудниками возникнуть не может, если только оператор/поддержка окажется некачественным(ой).

Если сайт работает без перебоев, у него приятная графика, используются протоколы шифрования (если сайт защищен, то браузер это покажет), то это хорошая игровая площадка, ей можно верить. Иногда можно опираться на возраст сайта, но это не часто бывает гарантией.

Выбор оператора по наличию платежных систем

Очередной показатель при выборе — количество способов пополнения/вывода средств. Больше вариантов — больше доверия, так как каждый пользователь доверяет платежным системам, которыми он пользуется.

Сайту можно доверять, если можно положить деньги на счет с карты. Самые известные системы — Mastercard и Visa. Такая популярность завоевана тем, что при ошибочном переводе или мошенничестве можно вернуть свои деньги.

Еще один принцип — чем быстрее выводятся деньги, тем лучше. Если перевод прошел в течение суток, то это хорошо, а если за несколько часов, вообще прекрасно. Главное, чтобы не было превышения срока, оговоренного в соглашении при регистрации на сайте. Также лучше выбирать казино с выводом в рублях, так как перевод из одной валюты в другую может вызвать потери средств.

Какая платформа лучше?

Сейчас применяются три вида платформ:

Первая — сайт в браузере. Есть у всех казино. Главное, чтобы на всех устройствах казино отображалось без проблем.

Вторая — приложение на телефоне. Самый практичный вариант, так как позволяет зарабатывать деньги в любой точке мира, при условии, что есть интернет. Функционал должен быть таким же, как в браузерной версии.

Третья — программа для компьютера. На данный момент используется редко, но тоже удобно. Такие клиенты, устанавливаемые на ПК, перестали быть популярны из-за появления приложений на телефоны/планшеты.

Как выяснить качество сервиса по количеству слотов и других игр

У самых популярных казино более 2000 вариантов игр. Такой сервис вызывает больше доверия и интереса, чем сайт с десятью автоматами.

Если в казино постоянно появляются обновления, значит у оператора хватает денег, чтобы обеспечить нововведения. Вроде некоторые игры и не выражают ничего особенного, но обходятся они в тысячи долларов.

Лучше выбирать известные, знакомые игры, такие как: Гараж, Резидент, Книга Ра, Клубничка, Crazy Monkey, Extra Chilli, Big Bass Bonanza, Book of Tattoo, Cowboys Gold и другие.

Также на проверенных площадках для игр есть демо-версия, чтобы попробовать сыграть, не выплачивая деньги за это.

Оператор должен проводить акции для новых и старых игроков

На площадках постоянно появляются акции, облегчающие жизнь игрокам. К примеру, если пополнить счет во время действующей акции, сумму могут удвоить. Больше акций — лучше оператор.

Рассмотрим последние критерии, которые нужно учесть при выборе площадки, на которой будет осуществляться заработок денег. Важно узнать подробнее о выплатах и партнерской программе.

Вывод средств

Добросовестные компании стараются лучше выполнять желания клиентов. Клиенты в свою очередь хотят, чтобы выплаты проходили быстрее и лучше. Поэтому портал учитывает следующие параметры:

Как быстро происходят выплаты.

Платежные системы, с помощью которых производятся переводы.

Насколько велика комиссия, которую берет сайт.

Сколько можно вывести денег и ограничения на вывод.

Партнерская программа

Нужный для оператора маркетинговый ход онлайн-казино — партнерка. Игрок по реферальной ссылке приглашает людей. Игроку за это начисляют разнообразные бонусы. В таком случае в выигрыше все.

Рейтинг казино на портале

Если вы хотите отыскать казино, на котором сможете зарабатывать деньги, при этом не наткнуться на мошенников, с которыми ждут только потери, то наш портал предоставит вам список, который был тщательно подобран профессионалами. Мы постоянно отслеживаем информацию и обновляем рейтинг. Чтобы знать, где заработок будет больше, выжимать максимум из большинства операторов, следите за новостями портала